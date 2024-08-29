В Петрозаводске умер экс-руководитель коллектива народного танца Борис Игнатьев. Об этом сообщает группа «Карельский сувенир» в соцсети ВКонтакте.

Борис Игнатьев ушел из жизни 27 августа. Что стало причиной смерти — не уточняется. Прощание с Игнатьевым состоится 30 августа с 13:00 до 14:00 в городском траурном зале №2.

Игнатьев пришел в коллектив «Карельский сувенир» в 1959 году, будучи студентом физико-математического факультета. Через 4 года он стал помощником руководителя. С 1973 по 2005 года умерший был основным руководителем.

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