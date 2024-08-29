Умер 52-летний актер Алексей Шашин через 2 дня после похорон друга Евгения Шишова. О смерти Алексея сообщили его коллеги в соцсети.

26 августа ушел из жизни Алексей Шашин из-за оторвавшегося тромба. Прощание с актером состоится 31 августа в городе Волосово. Примечательно, что Алексей скончался вслед за другом Евгением Шишовым. Актер тяжело перенес смерть приятеля, сообщив, что едва не упал в обморок из-за скорбной новости.

Как сообщают коллеги Алексея, 2 недели назад он отпраздновал 52-летие.

«Неожиданно и ужасно! Ушел из жизни Алексей Шашин. Трудно представить, что эти слова относятся к сильному, мужественному, позитивному, активному, доброму человеку, каким был Леша. Да и лет ему было немного — еще жить и жить, сниматься в кино, ходить на охоту и рыбалку, растить внуков!», — написала приятельница умершего.

Алексей снимался в таких проектах, как «Морские дьяволы. Особое задание», «Филин», «Гранит», « Свои-2».

Ранее умерла 32-летняя телеведущая Эльвира Петрова из-за оторвавшегося тромба. Подробности читайте в этой новости.