Умер главный специалист-музыковед Мариинского театра, профессор Леонид Гаккель

В Санкт-Петербурге умер главный специалист-музыковед Мариинского театра, профессор Консерватории Леонид Гаккель. Об этом сообщает «Фонтанка».

Информацию об уходе из жизни мужчины предоставил Союз композиторов Петербурга. Отмечается, что ему было 88 лет. Он был профессором Консерватории и доктором искусствоведения, а также занимался активной творческой деятельностью.

Гаккеля знали как музыковеда и за пределами России, он выступал с докладами на международных конференциях. Был награжден Орденом Почета. Информации о причине смерти и дате похорон пока нет.

Известно, что Леонид Гаккель родился в Ленинграде и встретил Великую Отечественную войну, а в пятилетнем возрасте был отправлен на эвакуацию без родителей. При этом его мать являлась актрисой театра и кино. Роза Свердлова нашла сына под Ярославлем и уехала с ним в Казань. Отец стал главным режиссером драматического театра, а мальчик учился игре на фортепиано и ходил на концерты.

Он учился в школе-десятилетке при Консерватории, а затем окончил саму Консерваторию (у Натана Перельмана). Там он остался в качестве преподавателя на много лет.

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