В Петропавловске умер 72-летний писатель о героях СВО Александр Смышляев. Об этом сообщает aif.ru.

4 марта на 73-м году жизни в одной из больниц Петропавловска умер Александр Смышляев. Что стало причиной смерти — не уточняется.

Александр написал книги о земляках, ставшими героями СВО: «Позывной «Камчатка»», «Позывной «Барс»». Камчатка стала первым регионом, где были написаны такие книги.

«Хочу сказать, что страсть к творчеству у меня была с детства. Был, как его называю, писательский зуд. И в 90-е годы, когда геологию перестали финансировать, мне все это пригодилось. Меня пригласили работать сначала в «Камчатскую правду», затем – в «Вести». Затем увлекся телевидением, стал снимать фильмы о красотах Камчатки», — говорил о своем творчестве умерший.

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