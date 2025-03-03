Режиссер театра и кино Михаил Мокеев умер на 74-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-служба Театра имени М. С. Щепкина.

Известно, что актер и режиссер Михаил Мокеев скончался утром 3 марта. Причина смерти артиста не уточняется, ему было 73 года.

«С этим именем связана особенная страница истории нашего театра. Страница триумфальная, громкая, ликующая. Страница уникального эксперимента и шквала зрительской любви», — говорится в некрологе.

Михаил Мокеев родился в Петрозаводске. В 1982 году окончил режиссёрское отделение актёрского факультета Школы-студии МХАТ. С 1983 по 1986 год он был актером МХАТа, позже стал режиссером театра.

Мокеев является автором постановок «Эмигранты», «Скамейка», «Мираж, или Дорога русского Пьеро» и многих других.

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