Советский и российский актер и режиссер Леонид Сикорук скончался в возрасте 87 лет. Об этом 3 марта сообщает «Российская газета».

Сикорук родился в 1937 году и изначально учился на инженера строителя, однако в какой-то момент стал проявлять интерес к кинематографу. В 1958 году он поступил корреспондентом на Новосибирскую студию телевидения.

В 1960-ых Сикорук снял несколько документальных фильмов и окончил ВГИК по направлению «оператор». Также увлекался астрономией и физикой — детские пособия за его авторством выдержали несколько тиражей и были переведены на 15 языков. Международный астрономический союз присвоил астероиду 8561 имя Sikoruk в честь режиссера.

Наиболее же Сикорук известен по фильмам «Лунные стада» и «Короткое затишье», а также как педагог.

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