В Петербурге ушла из жизни основатель Театра Дождей Наталья Никитина

Ушла из жизни создатель и бессменный худрук петербургского Театра Дождей Наталья Никитина. Соответствующая информация появилась на странице театра во «ВКонтакте».

Основатель Театра Дождей скончалась рано утром 19 июля в Петербурге. Причина смерти 65-летней худрука не раскрывается. Информация о дате и времени прощания и похорон в настоящий момент также неизвестна.

Наталья Никитина выступала режиссером большинства спектаклей, составляющих репертуар театра, который она, выпускница ЛИТМО, основала в 1989 году. Она руководила творческим коллективом почти 35 лет, а ее постановки неоднократно номинировались на различные премии.

Ранее мы писали, что в возрасте 65 лет умер российский актер Андрей Ксенюк. Причина смерти артиста неизвестна.

Также сообщалось, что египетский актер Тамер Дхиаи умер перед онкологической больницей после драки с охраной.