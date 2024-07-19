Скончался российский актер Андрей Ксенюк

Ушел из жизни российский актер Андрей Ксенюк. Об этом сообщает пресс-служба Норильского заполярного театра драмы.

«С прискорбием сообщаем о кончине артиста, любимца публики и коллег по сцене, знавшего и любившего норильский театр в разные его эпохи - Андрея Павловича Ксенюка», - сказано в некрологе.

Артист скончался на 66-м году жизни. Причина смерти Ксенюка не раскрывается.

Андрей Ксенюк появился на свет в Норильске в 1958 году, в 1981-м окончил Красноярское училище искусств.

Ксенюк застал труппу Норильского заполярного театра драмы «в полном расцвете коллектива эпохи Леонида Белявского» (главный режиссер театра в 1975-1982-м), съездив на гастроли в Ленинград и Вильнюс.

Дебют Ксенюка состоялся в «Сказке про Ивана-дурака, который чертям насолил» - по Льву Толстому. Артист также играл Гитлера в спектакле «Как солдат Иван Чонкин самолет сторожил», участвовал в «Сказке Арденнского леса», «Поллианне» и других постановках. Всего на его счету более сотни образов.

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