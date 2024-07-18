Известный египетский актер умер перед онкологической больницей после драки с охраной

Известный египетский актер Тамер Дхиаи погиб в результате драки с охраной больницы, куда он привез больную раком жену. 3 августа артисту могло бы исполниться 50 лет.

Как пишет Al Hurra, Тамер Дхиаи привез в клинику жену на сеанс химиотерапии, но их не впустила охрана, сославшись на очередь в лечебном заведении. В результате завязалась словесная потасовка, в ходе которой один из сотрудников больницы ударил актера кулаком в лицо. Дхиаи упал и скончался на месте.

При этом официальной причиной смерти знаменитости назвали артериальную гипотензию на фоне перенесенного ранее инсульта.

В настоящее время идет расследование трагического инцидента, ударивший актера охранник арестован.

Будущий актер родился в Каире и после окончания школы учился на фармацевтическом факультете местного университета. Затем поступил в мастерскую «Актерская студия» и стал принимать участие в театральных постановках в государственных театрах, сообщает портал Youm7

С 2004 года начал сниматься в кино. Самые известные проекты в его фильмографии: «Аль-Сайад» и «Побег». Также он исполнил роли в картинах «Радости сатаны», «Землетрясение», «Пепел» и других «мыльных операх». Всего Тамер снялся в более чем 65 фильмах и сериалах.

Ранее в возрасте 68 лет ушел из жизни украинский актер театра и кино Игорь Щербак. Он запомнился зрителям, прежде всего, по ролям в сериалах.