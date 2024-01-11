В Перми умерла 70-летняя художница Елена Кудрявцева. Об этом сообщает группа «Пермское отделение «Союза художников России»».

Елена Кудрявцева скончалась на 71-м году жизни. Что стало причиной ее смерти — не уточняется.

Художница создавала гобелены в разных жанрах. Среди ее работ были пейзажи, натюрморты и портреты. Также Елена принимала участие в различных выставках.

Художница родилась в Перми в 1953 году. В 1978 году она стала выпускницей Ленинградского художественно-промышленного училища имени В.И.Мухиной. С 1983 года Елена являлась членом Союза художников России.

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