В Перми умер 53-летний поэт Антон Колобянин. О смерти литератора сообщает «Новый компаньон».

26 июня ушел из жизни поэт Антон Колобянин. Что стало причиной смерти — не уточняется. Также нет данных о времени и месте церемонии прощания.

Произведения Антона публиковались в литературных журналах, в 1997 году был выпущен его сборник «Центр дождя». Друзья умершего вспоминают, что поэт несколько лет мало писал, вел уединенный образ жизни, но в последнее время стал появляться на творческих вечерах.

«Злость, ужас. Слезы. Память», — отреагировал на смерть поэта его знакомый.

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