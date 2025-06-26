На 80-м году жизни скончался режиссер Курганского театра драмы Леонид Гушанский

В возрасте 79 лет скончался заслуженный деятель искусств России, режиссер Леонид Гушанский. О его смерти сообщил Курганский театр драмы.

Леонид Григорьевич начал работать курганском театре в 1989 году после окончания ГИТИСа. В город он переехал вместе со своей супругой, актрисой Ириной Голубниченко, которая также выступала вместе с супругом. Гушанский сперва служил актером, затем дорос до режиссера и художественного руководителя.

«Леонид Григорьевич исповедует принципы русской психологической театральной школы, владеет разными жанрами постановок. Он проводит абсолютно самостоятельную творческую линию и отвечает за результат. Его спектакли почти 10 лет являлись визитной карточкой театра, определяя его художественное лицо», — отмечал особенности режиссера директор театра Виктор Антипин.

Всего в театре Леонидом Гушанским было поставлено 39 спектаклей. Коллеги режиссера выразили соболезнования его родственникам. Прощание с заслуженный деятелем искусств РФ состоится в субботу, 28 июня.

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