Умер на 88-м году жизни режиссер и сценарист Юрий Мастюгин

Режиссер и сценарист Юрий Мастюгин умер на 88-м году жизни. Причина кончины постановщика не уточняется. Некролог опубликовал Союз кинематографистов России в Telegram-канале.

В сообщении организации уточнили, что Мастюгин ушел из жизни 26 июня. Пока близкие режиссера не рассказывали, болел ли он перед смертью или нет. Также неизвестны дата и место прощания с кинематографистом.

«Союз кинематографистов России выражает искренние соболезнования родным и близким Юрия Матвеевича», - сообщается в некрологе.

Юрий Мастюгин имел несколько образований. Он получил дипломы в Московском театрально-техническом училище, Театральном училище им. Щепкина при Малом театре СССР и на Высших курсах сценаристов и режиссеров при Госкино СССР. С 1959 и по 1976 год он работал в Московском театре оперетты, в НИИ антропологии при МГУ, а также в ТО «Экран».

Режиссер известен кинематографическими проектами «Медвежонок», «Легенда о белом драконе», «Мистер Индия», «Приговор», «Замужем за мафией» и другими.

Ранее в Минске умер режиссер Валерий Рыбарев.