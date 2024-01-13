В Пензе умер 77-летний член Союза архитекторов России Сергей Еремеев

В Пензе умер член Союза архитекторов России Сергей Еремеев. Ему было 77 лет.

Как уточнили в пензенском министерстве культуры, его смерть наступила 12 января. Информация о времени прощания и дате похорон не приводится.

Данные о причинах смерти архитектора также не разглашаются.

Сергей Еремееев работал над созданием обмерных планов образцов деревянного зодчества, которые формировали облик Пензы.

Архитектор также разрабатывал проекты реставрации и реконструкции исторических зданий города, сообщает портал «Пенза. Взгляд».

Ранее мы писали, что в Уфе в возрасте 41 года умер заслуженный артист Башкирии, кураист и педагог Марсель Саитов. Он был удостоен звания «Заслуженный артист Республики Башкортостан» за большой вклад в культурное развитие республики.

Также сообщалось о смерти основателя Московской биеннале современного искусства, искусствоведа Иосифа Бакштейна. Он умер на 79-м году жизни после продолжительной болезни.