Ушел из жизни основатель Московской биеннале Иосиф Бакштейн

В Лондоне скончался основатель Московской биеннале современного искусства, советский и российский искусствовед Иосиф Бакштейн. Об этом сообщается в Telegram-канале Московской биеннале.

Искусствовед умер на 79-м году жизни от продолжительной болезни. Последние дни жизни критик провел в больнице. Несмотря на усилия медиков, болезнь одержала верх.

Иосиф Бакштейн закончил Институт электронного машиностроения.В 2005 году стал куратором первой Московской биеннале современного искусства. Являлся комиссаром Московской биеннале до мая 2016 года.

Искусствовед входил в топ-50 самых влиятельных лиц российского искусства по версии журнала «Артхроника».

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