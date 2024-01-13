В Уфе в возрасте 41 года умер известный кураист и педагог Марсель Саитов

В Уфе в возрасте 41 года умер заслуженный артист Башкирии, кураист и педагог Марсель Саитов. Причина смерти не уточняется.

Похороны артиста состоятся 14 января в селе Матраево Зилаирского района, где он родился, сообщает портал «Башинформ».

Марсель Саитов удостоен звания «Заслуженный артист Республики Башкортостан» за большой вклад в культурное развитие республики.

В 2004 году его виртуозная игра была оценена на международном конкурсе, в котором приняли участие инструменталисты из Казахстана, Тувы, Татарстана.

Многие годы Саитов работал в Башкирской госфилармонии, осуществлял музыкальное сопровождение ведущим вокалистам республики.

Кроме того, он преподавал курай (продольная флейта из стебля одноименного растения -ред. «Страсти») в Детской музыкальной школе № 1 имени Наримана Сабитова.

Ранее мы писали, что 31 декабря умер актер Сергей Гавлич, известный зрителям по сериалу «Улицы разбитых фонарей» и фильму «Утомленные солнцем 2». Ему было 74 года. Причина смерти не уточняется, однако сообщалось, что он серьезно болел.