В Париже на 92-м году умерла французская актриса Люс Экман. Об этом сообщает «Российская газета».

Актриса театра и кино, архитектор Люс Экман умерла в возрасте 91 года в Париже. Причина смерти знаменитости не называется. Известно, что прощание с Экман состоится 13 февраля.

Люс Экман родилась в 1933 году. Она занималась реставрацией исторических зданий. Экман дружила с режиссером и сценаристом Янником Беллоном, у которого она снялась в фильме «Где-то кто-то».

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