Названа реальная причина смерти режиссера Дэвида Линча

Режиссер Дэвид Линч умер из-за остановки сердца на фоне ХОБЛ. Об этом сообщает TMZ.

В руки журналистов попало свидетельство о смерти Дэвида Линча. Согласно нему, официальной причиной смерти режиссера стала остановка сердца, вызванная хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ).

Кроме того, отягчающим фактором стало обезвоживание организма режиссера.

Сам Дэвид Линч признавался в 2024 году, что ему диагностировали эмфизему легких. В ноябре прошлого года он рассказывал, что не может ходить без кислородной маски.

Напомним, Дэвид Линч скончался 15 января в доме своей дочери. Знаменитому режиссеру было 78 лет.

Ранее мы писали о том, что в возрасте 69 лет умер сыгравший в «Тихом Доне» актер Владимир Подоляк. Официальная причина смерти артиста не называется.