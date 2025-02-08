Певец Naaman умер накануне своего 35-летия от рака мозга. Об этом сообщает «Российская газета».

Мартин Мюссард, выступающий под псевдонимом Naaman, скончался в возрасте 34 лет 7 февраля. Как уточняют журналисты, музыкант не дожил до своего дня рождения несколько недель. Причиной смерти музыканта стала опухоль мозга. Болезнь у Наамана диагностировали еще в 2019 году.

В соцсетях певца выложен прощальный пост для поклонников его творчества.

«Naaman сделал свой последний вздох в 10:10 утра сегодня утром. Умирая, он хотел, чтобы люди знали, что их любовь была его силой. Что, оглядываясь на свою жизнь, он был в восторге от всей красоты и изобилия. До самого конца он хотел создавать песни. Музыка была в каждом его вздохе», — сказано в некрологе.

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