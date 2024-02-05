В Орле на 62-м году жизни скоропостижно умерла педагог по вокалу Валерия Торгова. Об этом сообщает издание mk.ru со ссылкой на театр «Свободное пространство».

4 февраля 2024 года стало известно о кончине 61-летней Торговой. В театре отказались называть причину ее смерти. Также нет данных о том, где пройдет церемония прощания.

Валерия занималась преподаванием пения в Орловском музыкальном колледже на протяжении 35 лет. За это время она воспитала множество талантливых артистов.

Также умершая была задействована в музыкальных постановках. При ее участии в местном храме поставили 20 спектаклей, в некоторых из них она выступала в роли концертмейстера.

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