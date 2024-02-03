«Было так плохо, что не мог есть»: в Москве умер двойник певицы Лолиты

В Москве умер от рака двойник певицы Лолиты Милявской Павел Куторхин, известный под псевдонимом Мартин Адамс. Ему было 50 лет, сообщили родные мужчины ИА Регнум.

Мужчина ушел из жизни в канун Нового года в своей квартире в районе Восточное Измайлово. Причиной смерти стало онкологическое заболевание, которое выявили у двойника певицы на поздней стадии.

«Он скончался в присутствии близких», — рассказал собеседник агентства.

Изначально Павлу не могли поставить правильный диагноз и лечили от другого заболевания — в начале сентября у него выявили бронхит. Врачи назначили лечение, но в октябре у мужчины выявили рак легкого. Химиотерапию из-за этого начали поздно и успели сделать лишь три капельницы. Близкие уверены, что, если бы рак у мужчины выявили раньше, его можно было бы спасти.

«Ему было так плохо, что он не мог есть. После последней капельницы через какое-то время он скончался», — говорит близкий друг артиста.

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