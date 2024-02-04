Российский актер Алексей Агапов ушел из жизни через день после своего 50-летия

Актер Алексей Агапов умер через день после своего 50-летнего юбилея. Об этом сообщает пресс-служба Государственного русского драматического театра Удмуртии.

Причина смерти артиста не сообщается.

В 1998 году Агапов выучился на актера в Пермском Государственном институте искусства и культуры. В 2003 году он окончил Екатеринбургский Государственный театральный институт по специальности «режиссер драмы».

В сообщении театра сказано, что актер был очень добрым человеком, и это качество подсвечивало каждую его роль.

«Его доброта — первое, что вспоминаешь об Алексее Агапове. Невозможно даже представить, чтобы он на кого-то мог разозлиться, кого-то обидеть, кому-то позавидовать», — говорится в сообщении театра.

Алексей Агапов сыграл Хоботова в «Покровских воротах», Акопа в «Хануме», Ганнибала в «Странной миссис Сэвидж», Полония в «Гамлете», Толстого в «Отрочестве», Франсуа в «Ужине с дураком».

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