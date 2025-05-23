В Оренбурге умер 74-летний актер драмтеатра Владимир Бухаров. Об этом сообщает Южный Урал.

На 75-м году жизни скончался актер Оренбургского областного драматического театра им. М. Горького Владимир Бухаров. Что стало причиной смерти — не уточняется. Также нет данных о времени и месте церемонии прощания.

Бухаров дебютировал на сцене в 1998 году в «Сказке о царе Салтане». Несмотря на возраст и проблемы со здоровьем, актер не переставал играть в театре. Весной 2024 года он был удостоен звания народного артиста РФ.

Соболезнование родным и близким выразила министр культуры Оренбуржья Евгения Шевченко. Она назвала умершего не только талантливым артистом, но и человеком с добрым сердцем.

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