Умерла в 78 лет актриса из «Служебного романа» Надежда Репина

Умерла актриса Надежда Репина. Ей было 78 лет. Новость о кончине артистки опубликовал Союз кинематографистов России в своем Telegram-канале.

Представители организации отметили, что Репина умерла 21 мая. Причина смерти пока не раскрывается.

«Репина с 1971 по 1993 год работала актрисой в Театре-студии киноактера при киностудии „Мосфильм“. Снялась более чем в 30 фильмах», — поделились в Союзе.

Надежда Репина прославилась благодаря ролям в кинокартинах «Служебный роман», «Любить человека», «Предварительное расследование». Также актриса пробовала себя в качестве режиссера-постановщика. Она работала над фильмами «Грань», «Собака», «Карманная женщина», «Убийство за квартиру». До 2013 года Надежда была режиссером киножурнала «Ералаш».

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