После болезни умер режиссер Тверского академического театра драмы Сафронов

После болезни умер режиссер Тверского академического театра драмы Александр Сафронов. Об этом сообщает издание «TVERIGRAD.RU».

За три месяца до 75-летия ушел из жизни Александр Сафронов. Его не стало 21 мая 2025 года. Причина смерти, как и дата церемонии прощания не уточняются. Известно лишь то, что режиссер боролся с тяжелой болезнью.

Умерший работал в Тверском академическом театре драмы более 54 лет. Его последняя постановка — «Шум за сценой». Премьера состоялась в мае 2024 года.

«Верный принципам, театру, мудрый и справедливый… Коллектив Тверского академического театра драмы скорбит и выражает соболезнования родным и близким Александра Сафронова», — сказано в некрологе.

Также умерший был актером и работал диктором на местном ТВ.

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