В Нью-Йорке после отказа почек умер 92-летний авангардный режиссер Кен Джейкобс. Об этом сообщает портал IMDb.

5 октября на 93-м году жизни умер американский режиссер и создатель новаторского кино. Причиной смерти стал отказ почек.

Джейкобс — лауреат и номинант многих наград. В его фильмографии более 60 проектов. Он работал над такими фильмами, как «Окно», «Небесные тоннели», «Том, Том — сын дудочника».

Дети режиссера пошли по его стопам. Супруга Кена умерла летом 2025 года.

