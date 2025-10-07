В возрасте 90 лет умер британский писатель, автор официальной биографии Альфреда Хичкока Джон Рассел Тейлор

В возрасте 90 лет скончался британский писатель, историк культуры и биограф Джон Рассел Тейлор. О его смерти сообщает The Guardian.

В посвященной ему публикации говорится, что работы Тейлора помогли сформировать у читателя представление о театре и кино в послевоенной Великобритании.

Джон Рассел Тейлор родился 19 июня 1935 года в Дувре, графство Кент, Великобритания. Получив образование в Дуврской гимназии, он поступил в колледж Иисуса в Кембридже, чтобы изучать английский язык. В 1960 году окончил вуз с отличием, после чего в течение следующих двух лет изучал книжный дизайн в стиле ар-нуво в Институте искусств Курто в Лондоне.

С начала 1960-х годов более сорока лет проработал театральным, кинокритиком и искусствоведом в The Times. Он знакомил британцев с новыми течениями, актерами и режиссерами. За это время Тейллор написал более 40 книг о театре и кино, включая официальную биографию Альфреда Хичкока «Хичкок: жизнь и времена», которая вышла в 1978-м году.

В 1962-м году он опубликовал книгу «Гнев и после» — один из первых критических обзоров «новой волны» британских драматургов. Книга стала стандартным учебником для студентов и переиздавалась несколько раз.

