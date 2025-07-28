В Нью-Йорке после болезни умер 70-летний музыкант и актер Майкл Динвидди

В Нью-Йорке умер 70-летний американский музыкант и актер Майкл Динвидди. Об этом сообщает «Российская газета».

После болезни умер драматург, актер, сценарист, театральный деятель, профессор и историк. Трагичную новость подтвердили в университете Нью-Йорка, где он преподавал 30 лет. Диагноз Майкла, а также дата и время церемонии прощания не уточняются.

Умерший снимался в эпизодичных ролях, его имя даже не указывали в титрах. Также он появлялся в ТВ-шоу, документальных проектах, был соавтором сценария ситкома «Тусоваться с мистером Купером».

Пьесы Майкла идут на сценах афроамериканских театров США, он был удостоен наград как драматург и композитор.

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