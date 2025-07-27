Снимался с Жераром Депардье, играл в театре: умер звезда «Фанфана-тюльпана» Жан-Поль Дюбуа

Звезда фильма «Фанфан-тюльпан» Жан-Поль Дюбуа ушел из жизни в возрасте 74 лет. Об этом сообщает Sceneweb.

Жан-Поль Дюбуа снялся в более чем 60 фильмах и сериалах, среди которых «Расследования комиссара Мегрэ», «Волчья пасть», «Ведьма», «Грусть и красота», «Мишень», «Жизнь и больше ничего», а также «Видок» с Жераром Депардье и «Фанфан-тюльпан» (2003) с Пенелопой Крус. Был не только киноактером, но и прославился как артист театра в 1970–1980-х годах. Так, он сыграл Робинзона Крузо в спектакле «Визит в Театр де ла Темпет», выступал в спектаклях «Господин де Пурсоньяк» и «Миссия — Воспоминание о революции».

В 1986 году актер добился признания со спектаклем «Элоиза и Абеляр — спокойные дни в Шампани» в постановке Дидье Безаса, который тогда являлся директором Театра Аквариум. В 1999 году Жан-Поль Дюбуа участвовал в постановке пьесы Уильяма Шекспира «Генрих V» Жаном-Луи Бенуа в Почетном дворе Папского дворца в Авиньоне. В 2000-х годах артист продолжил свою карьеру, участвуя в постановках по пьесам А.П. Чехова.

Как уточняется, звезды французского кино не стало 26 июля. Причина смерти не сообщается.

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