Нолливудский режиссер и музыкант Обафеми Ласоде умер в возрасте 69 лет

Известный нигерийский режиссер и музыкант Обафеми Ласоде ушел из жизни 25 июля в возрасте 69 лет после продолжительной болезни.

Новость о его смерти подтвердил известный флейтист и бывший президент Ассоциации работодателей музыкантов-исполнителей Нигерии (PMAN) Ти Мак Оматшола, пишет nollywoodtimes.com.

Ласоде родился в Нигерии 4 декабря 1955 года. Окончил Бруклинский колледж в Нью-Йорке, а затем продолжил обучение в бизнес-школе при Американском университете в Вашингтоне.

Свою профессиональную деятельность Обафеми Ласоде начал в США в первой половине 1980-х годов. Именно там он начал развивать свои таланты в различных областях искусства.

В 1997 снял и спродюсировал свой самый известный фильм «Санго: Легендарный африканский король». Эта работа получила широкое признание и награды, став одной из знаковых картин Нолливуда. Ласоде также продюсировал популярное музыкальное шоу на «Радио Нигерия».

О месте похорон будет объявлено в ближайшие дни.

Ранее умер в 74 года французский актер из фильма «Фанфан-тюльпан» Жан-Поль Дюбуа. За свою карьеру он снялся более чем в 60 фильмах и сериалах.