В Нью-Йорке после болезни на 95-м году жизни умер актер и режиссер Пол Либин. Об этом сообщает зарубежное издание Deadline.

Что стало причиной смерти — не уточняется. Известно лишь то, что Пол долгое время боролся с болезнью.

Умерший руководил постановкой спектаклей на Бродвее и гастрольными шоу «Смешная девчонка», «Дядя Ваня». На его счету 12 премий «Тони». В 2016 году он был включен в Театральный зал славы.

Пол начинал карьеру как ассистент декоратора. После переезда в Нью-Йорк он работал режиссером, актером и театральным менеджером. В 1958-м году дебютировал как продюсер.

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