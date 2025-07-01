Лопнул аппендикс: умер оператор Джо Эпперсон, снимавший клипы для Элтона Джона и Майкла Джексона

В возрасте 80 лет умер оператор Джо Эпперсон, снимавший клипы для певцов Майкла Джексона и Элтона Джона, артисток Уитни Хьюстон и Шер. Помимо видео, он снимал кино, сериалы, реалити-шоу.

О смерти сообщило издание THR.

Эпперсон скончался в медицинском центре в Огайо. Как сообщила жена оператора, с которой он прожил 60 лет, причиной смерти стала остановка сердца.

Известно, что проблемы со здоровьем начались у оператора в апреле. Весной у него лопнул аппендикс.

Эпперсон был удостоен нескольких наград и номинаций. В его фильмографии более 60 проектов. Он снимал реалити «Большой брат», «Х-Фактор», сериалы «Женаты и с детьми», «Полный дом».

Ранее медэксперты поделились новыми результатами вскрытия Майкла Джексона.