Опубликовано 01 июля 2025, 21:001 мин.
Лопнул аппендикс: умер оператор Джо Эпперсон, снимавший клипы для Элтона Джона и Майкла Джексона
В 80 лет умер оператор Джо Эпперсон, снимавший клипы для Майкла Джексона и Шер.
© LOIC VENANCE/AFP/East News
В возрасте 80 лет умер оператор Джо Эпперсон, снимавший клипы для певцов Майкла Джексона и Элтона Джона, артисток Уитни Хьюстон и Шер. Помимо видео, он снимал кино, сериалы, реалити-шоу.
О смерти сообщило издание THR.
Эпперсон скончался в медицинском центре в Огайо. Как сообщила жена оператора, с которой он прожил 60 лет, причиной смерти стала остановка сердца.
Известно, что проблемы со здоровьем начались у оператора в апреле. Весной у него лопнул аппендикс.
Эпперсон был удостоен нескольких наград и номинаций. В его фильмографии более 60 проектов. Он снимал реалити «Большой брат», «Х-Фактор», сериалы «Женаты и с детьми», «Полный дом».
Ранее медэксперты поделились новыми результатами вскрытия Майкла Джексона.