Актриса и писательница Флоранс Делай умерла в возрасте 84 лет. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на Французскую киноакадемию.

Флоранс Делай скончалась 1 июля в Париже на 85-м году жизни. Причина смерти знаменитости не сообщается.

Делай получила известность в 1962 году, когда она сыграла роль Жанны д’Арк в фильме «Процесс Жанны д’Арк» Робера Брессона. Она также снялась в картинах «Преступная игрушка», «Смерть Раймонда Русселя» и «Послушай». В 1973 году Делай опубликовала свой первый роман, после этого ее неоднократно награждали престижными премиями в области литературы.

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