В Новосибирске умер создатель оркестра народных инструментов Борис Гурин. Об этом сообщает Kp.ru со ссылкой на региональное министерство культуры.

По информации источника, 83-летний заслуженный артист РСФСР скончался 30 октября 2023 года. Что стало причиной его смерти — пока не уточняется. Известно, что церемония прощания с музыкантом состоится 1 ноября с 12:00 до 13:00 по адресу 1-е Мочищенское шоссе, 21Б.

Напомним, что в 1976 году Гурин создал в Академическом Сибирском русском народном хоре оркестр народных инструментов. Под его руководством музыкальный коллектив исполнял авторские композиции.

Ранее мы писали о том, что умер 80-летний народный артист России Тигран Алиханов. Подробности смотрите в этой статье.

Также сообщалось о смерти внучки писателя Максима Горького.