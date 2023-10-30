Умер народный артист России пианист Тигран Алиханов: тело нашла дочь

В Москве умер известный пианист, народный артист РФ Тигран Абрамович Алиханов. Знаменитости было 80 лет. Об этом сообщает Пятый канал.

По данным источника, тело музыканта обнаружила его дочь. Она сразу же вызвала правоохранителей. Сотрудники провели осмотр и не обнаружили следов насильственной смерти. В квартире был порядок, все вещи были на своих местах. Медики констатировали смерть по естественным причинам.

Отмечается, что точная причина смерти пока не установлена. Ее назовут после того, как тело доставят в морг.

Ранее мы писали о смерти легендарной польской актрисы Ванды Слезак. Об этом сообщили в пресс-службе театра города Торунь, в котором она служила с конца 1950-х годов.

Также стало известно о смерти знаменитого актера и звезды сериала «Друзья» Мэттью Перри. Знаменитость скончался у себя дома в Лос-Анджелесе, его тело обнаружили в джакузи. По предварительным данным, у него остановилось сердце. Ему было всего 54 года. Мэттью Перри в бессознательном состоянии нашел его помощник, он сразу же вызвал скорую помощь, однако прибывшие медики констатировали остановку сердца и не смогли реанимировать звезду.