Внучка писателя Максима Горького Дарья Пешкова умерла в возрасте 96 лет, об этом сообщает РИА Новости.

В театре им. Вахтангова, где трудилась Пешкова, подтвердили информацию о ее смерти.

«На 97-м году жизни скончалась Дарья Максимовна Пешкова, внучка Горького, которая более 70 лет прослужила в театре Вахтангова», - сообщили в пресс-службе.

О причине смерти, а также месте и дате похорон пока не сообщается.

Дарья Пешкова родилась 12 октября 1927 года. Она была одной из двух дочерей сына А. М. Горького и Е. П. Пешковой. Девочка родилась в итальянском городе Неаполь, и только спустя три года переехала вместе с семьей жить в Россию. Дарья Пешкова связала свою жизнь с театром - на ее счету роли в таких постановках, как «Идиот», «Ромео и Джульетта», «Живой труп», «Принцесса Турандот» и многих других.

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