Это произошло достаточно давно: глава комитета Госдумы по обороне Картаполов подтвердил смерть Романа Старовойта

Бывший глава Минтранса России и экс-губернатор Курской области Роман Старовойт ушел из жизни. Информация об этом появилась в СМИ. Позже ее подтвердил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в беседе с RTVI.

Российский военачальник вышел на связь с журналистами и прокомментировал случившееся. Он подтвердил данные, что Старовойт погиб. Обстоятельства трагедии Картополов раскрывать не стал. Он лишь сообщил в беседе, что все это произошло достаточно давно, пишет Telegram-канал RTVI.

Сегодня стало известно, что президент России Владимир Путин отстранил Старовойта от должности главы Минтранса РФ. После этого появились сообщения о гибели Романа.

Бывшего министра нашли мертвым дома в Подмосковье. Обстоятельства и причины его смерти выясняются. На месте трагедии обнаружили огнестрельное оружие, пишут СМИ.