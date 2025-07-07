Последний раз общался с родными два дня назад: незадолго до смерти Старовойт приехал к дочери поникшим

Бывший министр транспорта РФ Роман Старовойт ушел из жизни. Смерть экс-чиновника подтвердил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Обстоятельства и причины трагедии устанавливаются. Telegram-канал Baza опубликовал некоторые подробности из жизни Старовойта незадолго до случившегося.

По информации журналистов, 5 июня экс-министр последний раз общался с родственниками. Он приехал на соревнования к дочери в поникшем состоянии. На мероприятии Старовойт пробыл менее часа. После этого он обнял наследницу и уехал. Больше на связь с родными он не выходил, пишет Baza.

Труп бывшего министра нашли в его автомобиле Tesla, который стоял в парке имени Малевича в Одинцовском округе Подмосковье, передает Telegram-канал SHOT. Он поехал туда после своей отставки, сообщили журналисты.

Сегодня стало известно, что Романа Старовойта сняли с должности министра транспорта РФ. Он проработал на этом посту чуть больше года.