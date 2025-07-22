В Нижнем Тагиле умер 100-летний ветеран Великой Отечественной войны Киселев

22 июля в Нижнем Тагиле ушел из жизни 100-летний ветеран Великой Отечественной войны Анатолий Киселев. Печальную новость сообщил общественный деятель Артур Хачатрян, пишет URA.RU.

«С глубокой скорбью и болью в сердце сообщаем, что сегодня в Нижнем Тагиле ушел из жизни легендарный ветеран Великой Отечественной войны Анатолий Иванович Киселёв. Мы помним. Мы скорбим», — поделился мужчина на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Общественник подчеркнул, что фронтовик прошел через суровые испытания военных лет. «Защищал нашу Родину и оставался примером мужества, доброты и мудрости для всех, кто его знал», — добавил он.

При жизни Анатолий Иванович делился с журналистами секретом долголетия. Он отмечал, что это – вера в себя, умение доводить любое дело до конца, неравнодушие и желание помогать людям.

Ранее мы писали о том, что умер на 101-м году жизни последний из живших в Ингушетии ветеранов ВОВ Медаров.

Также мы сообщали о том, что умер 100-летний ветеран Великой Отечественной войны Александр Хоменко.