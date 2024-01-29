Умер 100-летний ветеран Великой Отечественной войны Александр Хоменко

Умер последний участник Великой Отечественной войны в ранге командира полка Александр Хоменко. Об этом пишет mk.ru.

По данным источника, ветеран скончался на 101-м году жизни в своей квартире на Мосфильмовской улице. Накануне днем он почувствовал недомогание, сиделка вызвала врачей, но спасти одного из старейших жителей Москвы не удалось.

Александр Хоменко родился в Одессе, начал свою военную карьеру как летчик, закончив Кременчугское авиационное училище. Позднее он служил в пехоте, за подвиги в годы войны был награжден орденом Александра Невского.

После окончания войны Хоменко продолжил служить во внешней разведке, работая в Швейцарии, Италии, Алжире и Польше в качестве атташе и резидента ГРУ. Впоследствии он занимал руководящие должности в Минобороны СССР, а его последним местом работы стал Департамент строительства Москвы.

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