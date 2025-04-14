Умер на 101-м году жизни последний из живших в Ингушетии ветеранов ВОВ Медаров

Умер на 101-м году жизни последний из живших в Ингушетии ветеранов Великой Отечественной Магомед Медаров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на власти региона.

Медаров был призван в пехоту в июне 1941 года. Он принимал участие в обороне Москвы и был награжден орденом Отечественной войны I степени за проявленное мужество и героизм.

В начале 1942 года мужчину направили в Белоруссию. Там он организовывал партизанское движение. После он стал командиром многонационального партизанского отряда, насчитывавшего более 100 бойцов. За два года руководства отряд пустил под откос более 15 железнодорожных эшелонов противника с боеприпасами, техникой, горючим и живой силой и уничтожил огромное число врагов.

Магомед был дважды ранен, но не хотел покидать поле боя и отказывался от лечения в госпитале. За это время он получил медаль «За отвагу».

Ранее мы писали о том, что умер 100-летний ветеран Великой Отечественной войны Александр Хоменко. Он родился в Одессе, начал свою военную карьеру как летчик, закончив Кременчугское авиационное училище. Позднее он служил в пехоте, за подвиги в годы войны был награжден орденом Александра Невского.