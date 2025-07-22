В Москве умерла в 71 год председатель Верховного суда РФ Ирина Подносова

В Москве скончалась председатель Верховного суда РФ Ирина Подносова. Ей был 71 год. О смерти сообщил источник РЕН ТВ.

Пока никаких подробностей ухода из жизни Подносовой не раскрывается. Также неизвестно, как прошли ее последние дни.

Напомним, что Ирина Подносова возглавляла Верховный суд России с 2024 года. Начинала свою карьеру она в 1975 году на должности консультанта отдела юстиции Ленинградского областного совета депутатов трудящихся. В 2003 году Ирина возглавила Лужский городской суд, а в 2018 году - Второй апелляционный суд общей юрисдикции в Санкт-Петербурге.

Детали смерти Подносовой уточняются.

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