Потерял мать, отца и брата: дирижер Рустэм Сулейманов скончался в 47 лет от оторвавшегося тромба

Скрипач и дирижер из Башкирии Рустэм Сулейманов скоропостижно скончался 19 июля в возрасте 47 лет. По предварительной информации, причиной смерти стал оторвавшийся тромб. Об этом сообщил родной брат музыканта Раян Сулейманов, передает The Voice.

Как уточняется, в настоящее время тело артиста находится в морге Ялты. Родственники Рустэма Сулейманова ожидают результатов судмедэкспертизы и готовят документы, чтобы привезти и похоронить скрипача на родине. По трагическому стечению обстоятельств незадолго до смерти дирижер потерял мать, отца и брата.

Рустэм Сулейманов родился в 1977 году в Стерлитамаке в семье оперного певца Салиха Сулейманова, скончавшегося в апреле прошлого года. С 2004 по 2008 год был дирижером Национального симфонического оркестра Республики Башкортостан. В 2009 году Сулейманов стал главным дирижером Башкирского государственного театра оперы и балета. Затем музыкант был художественным руководителем и главным дирижером Национального симфонического оркестра Башкортостана.

В последние годы артист жил в Санкт-Петербурге и сотрудничал со многими оркестрами. Так, в составе одного из них должен был выступать с рок-группой «Пикник» 22 марта 2024 года «Крокус Сити Холле», когда произошел теракт. Рустэм Сулейманов тогда чудом спасся во время стрельбы.

«Паники не было, но, конечно, торопились, тем более, что уже были слышны выстрелы. Вышли на парковку, я подождал, когда соберутся девчонки из нашего оркестра, и мы побежали через весь торговый центр, через Павшинский мост — до храма. Там встретились с другой нашей группой. Постучались в церковь, нас не сразу, но впустили», — рассказывал дирижер.

Ранее мы писали о том, что скончался в 73 года народный артист Республики Молдова и дирижер Георге Шевчишин.