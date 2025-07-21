После болезни умерла в 81 год актриса театра и кино Татьяна Егорова
© Freepik
В возрасте 81 года скончалась актриса театра и кино, писательница и драматург Татьяна Егорова. Смерть наступила после продолжительной болезни.
Об этом сообщил Союз кинематографистов РФ в своем Telegram-канале.
Егоровой не стало 21 июля. Диагноз артистки и обстоятельства смерти не раскрываются.
Егорова родилась в Москве, после школы поступила в Театральное училище имени Щукина. Много лет служила в Театре Сатиры.
Дебют Егоровой в кино состоялся в 1965 году. Она сыграла в фильме «Месяц май». Творческая биография Егоровой насчитывает более 30 фильмов, включая картины «Журавль в небе», «Армавир» и другие. Егорова является автором книг «»Андрей Миронов и я», «Русская Роза».
Коллеги отзывались об актрисе как талантливой и красивой, считали ее «доброжелательным другом с хорошим чувством юмора».
Ранее сообщалось о смерти в Набережных Челнах актрисы Светланы Акмаловой. Ей было 50 лет.