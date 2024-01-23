В Москве умерла 96-летняя иллюзионистка Инза Сун. Об этом сообщает издание mk.ru.

По информации источника, заслуженная артистка РСФСР умерла в своей квартире на Красноармейской улице. Что стало причиной ее смерти — пока не уточняется.

Инза Сун пережила на 17 лет супруга, известного циркача, Георгия Агаронова. В 1952 году пара поставила уникальный номер.

По информации источника, их дети и внуки продолжили семейное дело и стали артистами цирка в различных жанрах.

Ранее Росгосцирк сообщил о смерти заслуженной артистки РСФСР Людмилы Канагиной. Ей было 86 лет. Подробности смотрите в этой статье.

Также сообщалось о том, что 57-летний актер из «Склифосовского» Алексей Сдобнов найден мертвым в машине.