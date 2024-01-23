Опубликовано 23 января 2024, 13:01
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В Москве умерла 96-летняя иллюзионистка Инза Сун
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В Москве умерла 96-летняя иллюзионистка Инза Сун. Об этом сообщает издание mk.ru.
По информации источника, заслуженная артистка РСФСР умерла в своей квартире на Красноармейской улице. Что стало причиной ее смерти — пока не уточняется.
Инза Сун пережила на 17 лет супруга, известного циркача, Георгия Агаронова. В 1952 году пара поставила уникальный номер.
По информации источника, их дети и внуки продолжили семейное дело и стали артистами цирка в различных жанрах.
Ранее Росгосцирк сообщил о смерти заслуженной артистки РСФСР Людмилы Канагиной. Ей было 86 лет. Подробности смотрите в этой статье.
Также сообщалось о том, что 57-летний актер из «Склифосовского» Алексей Сдобнов найден мертвым в машине.
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