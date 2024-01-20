«Умер в машине»: 57-летний актер из «Склифосовского» Алексей Сдобнов найден мертвым

Тело 57-летнего актера из сериала «Склифосовский» Алексея Сдобнова обнаружили в автомобиле. Смерть наступила в ночь на 13 декабря, однако известно об этом стало только сейчас.

«Алексей не доехал домой в ночь с 12 на 13 января. Умер в машине», - приводит «Российская газета» слова продюсера и кастинг-директора Наталии Бочаровой.

Она не уточнила причину смерти, но отметила, что прощание с актером прошло 16 января в Люберцах.

Алексей Сдобнов известен зрителям по ролям сериалах «Полицейский с Рублевки», «Склифосовский», «Кольская сверхглубокая», «Беспринципные», «Чикатило. Финальный сезон». Всего актер с 2015 года снялся более чем в 40 телепроектах.

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