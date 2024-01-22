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Опубликовано 22 января 2024, 21:00
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Выполняла невообразимые трюки: умерла цирковая артистка Людмила Канагина

Росгосцирк сообщил о смерти заслуженной артистки РСФСР Людмилы Канагиной.
Выполняла невообразимые трюки: умерла цирковая артистка Людмила Канагина

© Freepik

В возрасте 86 лет умерла заслуженная артистка РСФСР, воздушная гимнастка Людмила Канагина. Цирковая артистка выполняла сложнейшие трюки и комбинации.

О смерти сообщил Росгосцирк.

Канагиной не стало 20 января. Причина смерти не называется.

Пресс-служба Росгосцирка вспомнила, что Канагина была «артистичной, изящной», «с легкостью выполняла невообразимые комбинации».

Среди ее трюков – взлеты на трапецию с галопирующей лошади, завороты на одной руке в воздухе, молниеносный полет под куполом, сложнейшие обрывы. Канагина была звездой конно-балетной пантомимы «Бахчисарайская легенда». Отмечается, что ей давали на арене только главные роли.

Росгосцирк выразил соболезнования родным в связи с уходом артистки.

Ранее сообщалось о смерти актрисы из сериала «Улицы разбитых фонарей» Наталии Дмитриевой. Ей было 78 лет. Последние годы актриса тяжело болела.

Источник фото:Freepik
Источник:Росгосцирк
Автор:Лилия Караева
Теги:
смерть
внезапная смерть
артистка
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