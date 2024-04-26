В Москве умерла 78-летняя писательница и дочь известного режиссера Галина Леонова. Об этом сообщает ИА Регнум.

23 апреля в своей квартире на улице Яблочкова умерла Галина Леонова. По предварительным данным, причиной смерти стала сердечно-сосудистая недостаточность. За несколько дней до трагедии писательница отпраздновала 78-летие.

Леонова много лет работала в соавторстве с отцом Ниссоном Яковлевичем Зелеранским, режиссером и сценаристом. Также умершая написала пьесу «Здравствуй, Брехт!», посвященную творчеству немецкого поэта Бертольта Брехта.

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