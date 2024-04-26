Умер один из самых известных и любимых сибирских артистов Василий Решетников

В Красноярском драматическом театре сообщили о смерти народного артиста России Василия Решетникова. Ему было 73 года.

Причина смерти актера не раскрывается. Также нет сведений о том, где он будет похоронен и когда пройдет церемония прощания.

Решетников был одним из самых известных и любимых сибирских артистов. В 2011 году он стал победителем конкурса зрительских симпатий и был назван «Актером года».

В 1977 он получил диплом Красноярского училища искусств и уже в следующем году поступил на службу в местный драматический театр. В период с 1978-2007 годы состоял в труппе Норильского Заполярного театра драмы имени Маяковского. В 2007 году вернулся в Красноярский драматический театр.

Он сыграл в постановках «Игроки», «Женитьба», «Мера за меру», «Ромео и Джульетта» и многих других. Кроме того, в 2022 году снялся в спортивной драме «Начни сначала».

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