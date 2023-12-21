В Москве умер племянник Иосифа Сталина

В Москве скончался племянник Иосифа Сталина. Леониду Аллилуеву было 94 года. Об этом сообщает mk.ru.

По данным источника, 20 декабря пенсионеру стало плохо в собственной квартире в высотном доме на Котельнической набережной. Недомогание он почувствовал около 16:00. Бригаду скорой помощи мужчине вызвала его дочь. Однако было уже поздно. Все попытки медиков реанимировать пациента не дали результатов. Они констатировали смерть.

Информации о точной причине смерти, а также месте и дате прощания пока нет. Напомним, что Леонид был сыном писательницы Анны Алиллуевой, которая приходилась родной сестрой жены Сталина.

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